Пензячка пожаловалась мэру в соцсети на разбитые дорожки у детсада

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07 июня 2019, 16:36Общество
7 июня мэр Пензы Виктор Кувайцев провел объезд городских территорий по обращениям граждан.
В частности, жительница Арбеково написала градоначальнику в социальной сети. Она рассказала, что на дорожках возле филиала №1 детского сада №129, расположенного на улице Ладожской, разбит асфальт. В это дошкольное учреждение ходит более 270 малышей.
Виктор Кувайцев отметил, что данная проблема актуальная для всего города.
«Аналогичная ситуация - и в других дошкольных учреждениях. Мы проводим работу по строительству новых детских садов, ремонту существующих зданий, необходимо приводить в порядок и их территории. Это важно не только с эстетической точки зрения, но и для безопасности детей», – сказал мэр.
Глава администрации Пензы поручил заместителю начальника управления образования города Федору Клемину проанализировать объем работ и затраты на них, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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