Пензячка пожаловалась мэру в соцсети на разбитые дорожки у детсада

В частности, жительница Арбеково написала градоначальнику в социальной сети. Она рассказала, что на дорожках возле филиала №1 детского сада №129, расположенного на улице Ладожской, разбит асфальт. В это дошкольное учреждение ходит более 270 малышей.

Виктор Кувайцев отметил, что данная проблема актуальная для всего города.

«Аналогичная ситуация - и в других дошкольных учреждениях. Мы проводим работу по строительству новых детских садов, ремонту существующих зданий, необходимо приводить в порядок и их территории. Это важно не только с эстетической точки зрения, но и для безопасности детей», – сказал мэр.

Глава администрации Пензы поручил заместителю начальника управления образования города Федору Клемину проанализировать объем работ и затраты на них, пишет ИА «Пенза-Пресс».