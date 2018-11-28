28 ноября 2018, 16:04Общество

Пензячка пожаловалась мэру на «нехорошую» квартиру на Западной поляне

28 ноября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел прием граждан. К мэру обратилась обеспокоенная жительница улицы Ленинградской.

Женщина пожаловалась на соседку, которая проживает в муниципальной квартире. По ее словам, жилище находится в антисанитарном состоянии, разносится неприятный запах, что приносит неудобства. Кроме того, в квартире постоянно собираются шумные компании. Также пензячка волнуется за безопасность – соседка никогда не выключает газовую плиту, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Виктор Кувайцев поручил руководителю департамента ЖКХ Максиму Иванкину вместе с полицейскими посетить «нехорошую» квартиру.

«Нужно предупредить, что при таком поведении мы имеем право попросить освободить занимаемое помещение, чтобы избавить людей от нежелательного соседства», – подчеркнул мэр, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_lichnyy_priem_grazhdan568/

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