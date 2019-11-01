Пензячка пострадала из-за желания уйти от любимого

Жителя Пензы подозревают причинении вреда сожительнице. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

По предварительным данным, женщина поссорилась с любимым и сказала, что хочет расстаться с ним. Мужчина разозлился и ударил ее, а после убежал. Пензячка позвонила правоохранителям, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Росгвардейцы во время патрулирования улицы Островского заметили мужчину, который подходит под описание в ориентировке. Его задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.