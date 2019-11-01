Пензячка пострадала из-за желания уйти от любимого

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01 ноября 2019, 13:26Криминал
Жителя Пензы подозревают причинении вреда сожительнице. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.
По предварительным данным, женщина поссорилась с любимым и сказала, что хочет расстаться с ним. Мужчина разозлился и ударил ее, а после убежал. Пензячка позвонила правоохранителям, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Росгвардейцы во время патрулирования улицы Островского заметили мужчину, который подходит под описание в ориентировке. Его задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
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