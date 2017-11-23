23 ноября 2017, 12:06Криминал Пензячка порезала голову любимого ножом В Пензе в доме по улице Спартаковской произошла ссора сожителей, которая закончилась поножовщиной.

Сотрудники Росгвардии прибыли по вызову в дом по улице Спартаковская. В подъезде они нашли женщину, одежда которой была в крови.

«25-летняя девушка призналась стражам порядка, что распивала алкоголь с гражданским мужем, в ходе застолья они поссорились. В процессе конфликта женщина якобы схватила нож и нанесла им касательное ранение по голове своему сожителю», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

Для дальнейшего разбирательства были вызваны сотрудники полиции, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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