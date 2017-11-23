Пензячка порезала голову любимого ножом

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 ноября 2017, 12:06Криминал
В Пензе в доме по улице Спартаковской произошла ссора сожителей, которая закончилась поножовщиной.
Сотрудники Росгвардии прибыли по вызову в дом по улице Спартаковская. В подъезде они нашли женщину, одежда которой была в крови.
«25-летняя девушка призналась стражам порядка, что распивала алкоголь с гражданским мужем, в ходе застолья они поссорились. В процессе конфликта женщина якобы схватила нож и нанесла им касательное ранение по голове своему сожителю», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.
Для дальнейшего разбирательства были вызваны сотрудники полиции, пишет ИА «Пенза-Пресс».
23 ноября 2017, 17:59В Пензе мэрия просит убрать «подснежники» со стоянок вдоль дорог
23 ноября 2017, 17:36Лихой маневр пензенца попал в объектив камеры
23 ноября 2017, 17:02В Пензе на ул. Кирова планируют разместить деревья в вазонах
23 ноября 2017, 16:34В Пензе наградили лучших бухгалтеров
23 ноября 2017, 16:04В Пензе водители-«торопыги» попались на камеру регистратора
23 ноября 2017, 15:32Ильин ответил на просьбу установить светофор на ул. Рябова
23 ноября 2017, 15:01В Кривозерье мужчина угодил под колеса авто
23 ноября 2017, 14:35Детей в садах Камешкирского района кормили с нарушениями