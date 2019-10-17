Пензячка попросила установить фонари и знаки на ул. Антонова

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17 октября 2019, 14:03Общество
Жительница Пензы обратилась за помощью в «Жалобную книгу» информагентства. Она рассказала, что на улице Антонова нет освещения.
Пензячка пояснила, что речь идет о перекрестке, который расположен в районе домов №№5, 7 и 1А.
«Там была отремонтирована дорога, которая превратилась фактически в перекресток. Перейти ее проблематично, машины не пропускают. А через этот перекресток проходит дорога из школы №70 на остановку, в детскую больницу. В темное время суток проезжая часть не освещена», - рассказала она.
Женщина попросила установить на дороге знаки, освещение и сделать разметку. Информагентство направит предложение пензячки в мэрию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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