Пензячка попросила установить фонари и знаки на ул. Антонова

Жительница Пензы обратилась за помощью в «Жалобную книгу» информагентства. Она рассказала, что на улице Антонова нет освещения.

Пензячка пояснила, что речь идет о перекрестке, который расположен в районе домов №№5, 7 и 1А.

«Там была отремонтирована дорога, которая превратилась фактически в перекресток. Перейти ее проблематично, машины не пропускают. А через этот перекресток проходит дорога из школы №70 на остановку, в детскую больницу. В темное время суток проезжая часть не освещена», - рассказала она.

Женщина попросила установить на дороге знаки, освещение и сделать разметку. Информагентство направит предложение пензячки в мэрию, пишет ИА «Пенза-Пресс».