Пензячка попросила депутата Госдумы помочь пристроить ребенка в детсад

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07 июня 2019, 15:19Общество
Депутат Государственной Думы Иван Фирюлин провел прием граждан в региональной общественной приемной партии «Единой России» Дмитрия Медведева. Пензенцы попросили парламентария решить вопрос со свалкой и детским садом.
Жительница улицы Бакунина обратилась к Ивану Фирюлину за содействием в ликвидации несанкционированной торговли под окнами их дома. Начальник отдела потребительского рынка управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Олеся Позднякова рассказала депутату, что администрация регулярно проводит рейды к этому несанкционированному месту торговли, штрафует торговцев, на какое-то время продавцы уходят, но потом вновь возвращаются. Депутат пообещал женщине разобраться в сложившейся ситуации.
Другая пензячка рассказала, что ее ребенка не берут в ближайший детский сад, так как нет свободных мест, а до ближайшего, где есть места, добираться приходится на транспорте. Заместитель начальника управления образования города Федор Клемин рассказал депутату и женщине обо всех возможных путях решения проблемы, среди которых есть и такой: так как место в данном дошкольном учреждении не получили еще несколько детей, то по желанию родителей можно к ближайшему садику отправлять утром специальный автобус.
Депутат заверил женщину, что постарается вместе с управлением образования все-таки помочь родителям двухлетних детей, оставшихся без места в ближайшем садике, и будет держать решение этого вопроса под контролем.
В этот же день к депутату поступило обращение по поводу перевода земельного участка, находящегося рядом с жилым домом, из аренды в собственность. Иван Фирюлин объяснил, как это сделать на законных основаниях.
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