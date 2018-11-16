Пензячка поплатилась жизнью за то, что ударила мужа палкой

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 августа мужчина выпивал дома с 57-летней супругой. Через некоторое время муж попросил жену не выходить на лоджию, чтобы покурить, так как там сломана оконная рама. Женщина возмутилась и ударила его деревянной палкой по спине. Разозлившись, пензенец схватил на кухне нож и вонзил его в грудь возлюбленной. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

В результате мужчине назначили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс».