01 ноября 2017, 15:39Общество Пензячка получит компенсацию спустя 8 лет после жуткой аварии Пензенский транспортный прокурор подал иск на страховую компанию о взыскании компенсации морального вреда и расходов на лечение женщины, пострадавшей в аварии на железной дороге.

По данным материалов дела, женщину в 2009 году сбил на железнодорожных путях локомотив. В результате она получила тяжелые травмы. Долгое время пострадавшая лечилась в больнице им. Бурденко, затем в платных клиниках и до сих пор наблюдается у нескольких специалистов.

«Здоровье женщины было застраховано. Суд пришел к выводу, что, несмотря на то, что она попала под поезд из-за своей невнимательности, наступил страховой случай», - сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда города Пензы.

Суд удовлетворил исковые требования частично и взыскал со страховой компании компенсацию морального вреда – 30 тысяч рублей. Расходы на лечение в платных клиниках решено не взыскивать, так как пострадавшая могла получать медпомощь бесплатно по полису.

Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 62

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: