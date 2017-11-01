Пензячка получит компенсацию спустя 8 лет после жуткой аварии

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01 ноября 2017, 15:39Общество
Пензенский транспортный прокурор подал иск на страховую компанию о взыскании компенсации морального вреда и расходов на лечение женщины, пострадавшей в аварии на железной дороге.
По данным материалов дела, женщину в 2009 году сбил на железнодорожных путях локомотив. В результате она получила тяжелые травмы. Долгое время пострадавшая лечилась в больнице им. Бурденко, затем в платных клиниках и до сих пор наблюдается у нескольких специалистов.
«Здоровье женщины было застраховано. Суд пришел к выводу, что, несмотря на то, что она попала под поезд из-за своей невнимательности, наступил страховой случай», - сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда города Пензы.
Суд удовлетворил исковые требования частично и взыскал со страховой компании компенсацию морального вреда – 30 тысяч рублей. Расходы на лечение в платных клиниках решено не взыскивать, так как пострадавшая могла получать медпомощь бесплатно по полису.
Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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