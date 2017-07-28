28 июля 2017, 17:34Общество Пензячка получила титул «Мисс профессионализм» на конкурсе УФСИН Сотрудница исправительной колонии №8 города Пензы Юлия Герасина на втором этапе конкурса «Мисс УИС-2017» завоевала титул «Мисс профессионализм».

Конкурс проходил в Нижнем Новгороде. За звание самой обаятельной, привлекательной и профессиональной боролись 14 участниц из ПФО.

«Девушки сдавали зачеты по строевой подготовке, стрельбе из боевого оружия, проходили тестирование на знание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы. Соревновались в плавании, бежали кросс, выполняли статистическое упражнение «Планка», демонстрировали навыки боевых приемов борьбы», - сообщает пресс-служба УФСИН России по Пензенской области.

Кроме того, на конкурсе был и творческий этап.

Победительницей «Мисс УИС» стала представительница УФСИН России по Саратовской области Анна Трифонова, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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