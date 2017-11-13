13 ноября 2017, 11:36Общество Пензячка получила срок за продажу алкоголя с поддельными марками 27-летнюю жительницу Пензенской области осудили за использование поддельных федеральных марок для алкоголя.

«20 июня пензячка, работавшая продавцом в магазине, купила у незнакомца не менее 92 бутылок алкоголя разных наименований, содержащего поддельные федеральные специальные марки», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщина планировала ее сбыть. Через два дня во время осмотра магазина сотрудники полиции обнаружили и изъяли продукцию.

Суд назначил ей один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении неизвестного, сбывшего алкоголь, выделили в отдельное производство, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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