Пензячка получила компенсацию за несвоевременно поставленный диагноз

Пациентке пензенской больницы отказались делать рентген и не дали освобождение от работы, хотя на самом деле у нее была сильная травма.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда, 31 июля 2018 года пензячка упала на даче с лестницы, после чего поехала в травмпункт больницы № 6 им. Захарьина. После визуального осмотра дежурный врач сказал, что у нее ушиб. Пациентка просила сделать ей рентген грудной клетки, но ей отказали, а также не дали освобождение от работы.

Боли усилились, и через две недели она обратилась к хирургу в клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко, который отправил ее на рентгенограмму. Обследование показало, что у пациентки - закрытая травма грудной клетки и закрытый перелом четырех ребер. Женщине назначили лечение и дали освобождение от работы на пять недель.

Пензячка подала иск на больницу №6. Она просила компенсацию морального вреда - 100 тысяч рублей. Суд частично удовлетворит требования горожанки. В результате женщине должны будут выплатить 40 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».