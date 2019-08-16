Пензячка получила компенсацию за несвоевременно поставленный диагноз

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16 августа 2019, 17:37Общество
Пациентке пензенской больницы отказались делать рентген и не дали освобождение от работы, хотя на самом деле у нее была сильная травма.
Как сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда, 31 июля 2018 года пензячка упала на даче с лестницы, после чего поехала в травмпункт больницы № 6 им. Захарьина. После визуального осмотра дежурный врач сказал, что у нее ушиб. Пациентка просила сделать ей рентген грудной клетки, но ей отказали, а также не дали освобождение от работы.
Боли усилились, и через две недели она обратилась к хирургу в клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко, который отправил ее на рентгенограмму. Обследование показало, что у пациентки - закрытая травма грудной клетки и закрытый перелом четырех ребер. Женщине назначили лечение и дали освобождение от работы на пять недель.
Пензячка подала иск на больницу №6. Она просила компенсацию морального вреда - 100 тысяч рублей. Суд частично удовлетворит требования горожанки. В результате женщине должны будут выплатить 40 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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