Пензячка получила грант на пропаганду донорского движения

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11 сентября 2018, 11:33Общество
В Оренбурге состоялся международный молодежный образовательный форум «Евразия». В нем приняли участие три представителя Пензенской области.
Как сообщили в пресс-центре облправительства, пензячка Валерия Киселева получила на форуме грант в 100 тысяч рублей. Она представила проект «Слово помощи – закрепим делом», который поможет привлечь молодежь на пропаганду донорского движения.
Всего в форуме приняли участие более 800 людей из России и зарубежа, 14 молодых людей удостоены грантами.
Отмечено, что по инициативе губернатора Ивана Белозерцева гранты, полученные в рамках молодежной форумной кампании, будут удвоены за счет средств областного бюджета, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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