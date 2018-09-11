Пензячка получила грант на пропаганду донорского движения

В Оренбурге состоялся международный молодежный образовательный форум «Евразия». В нем приняли участие три представителя Пензенской области.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, пензячка Валерия Киселева получила на форуме грант в 100 тысяч рублей. Она представила проект «Слово помощи – закрепим делом», который поможет привлечь молодежь на пропаганду донорского движения.

Всего в форуме приняли участие более 800 людей из России и зарубежа, 14 молодых людей удостоены грантами.

Отмечено, что по инициативе губернатора Ивана Белозерцева гранты, полученные в рамках молодежной форумной кампании, будут удвоены за счет средств областного бюджета, пишет ИА «Пенза-Пресс».