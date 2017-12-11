11 декабря 2017, 15:08Общество Пензячка поблагодарила Кувайцева за сквер «Олимпийская аллея» Жительница Пензы выразила благодарность мэру города Виктору Кувайцеву за благоустройство Олимпийской аллеи.

«Благодаря такому скверу у жителей Пензы появилась возможность активно проводить досуг на свежем воздухе, гулять по красивым дорожкам, отдыхать на удобных лавочках, заниматься спортом и любоваться природой», - цитирует письмо пресс-служба мэрии.

Женщина поблагодарила администрацию Пензы за детскую игровую площадку, установленную на Олимпийской аллее, и спортивные тренажеры. Также она отметила световые элементы в виде олимпийских колец и галерею портретов выдающихся спортсменов, которые прославили область, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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