Пензячка поблагодарила Кувайцева за сквер «Олимпийская аллея»

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11 декабря 2017, 15:08Общество
Жительница Пензы выразила благодарность мэру города Виктору Кувайцеву за благоустройство Олимпийской аллеи.
«Благодаря такому скверу у жителей Пензы появилась возможность активно проводить досуг на свежем воздухе, гулять по красивым дорожкам, отдыхать на удобных лавочках, заниматься спортом и любоваться природой», - цитирует письмо пресс-служба мэрии.
Женщина поблагодарила администрацию Пензы за детскую игровую площадку, установленную на Олимпийской аллее, и спортивные тренажеры. Также она отметила световые элементы в виде олимпийских колец и галерею портретов выдающихся спортсменов, которые прославили область, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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