Пензячка поблагодарила коммунальщиков за позеленевший газон на пл. Ленина

«Хочу поблагодарить коммунальных работников, ответственных за озеленение города. В городе появляются красивые клумбы, скверы, особенно радует зеленый газон на площади Ленина. Когда его постелили, были опасения, что он не приживется, но сегодня увидела, что он в хорошем состоянии, зеленый, ровный, стриженный, побольше бы таких мест в городе!» - написала пензячка.

Напомним, ранее жители города жаловались на то, что газон на площади имени Ленина засох. В пресс-службе мэрии пензенцам объясняли, что транспортировать рулонный газон было сложно, так как корневая система травы — хрупкая, она чувствительна к жаркой погоде и излишней влаге, именно поэтому он немного пожелтел, пишет ИА «Пенза-Пресс».