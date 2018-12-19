19 декабря 2018, 10:01Общество

Пензячка победила на педагогическом всероссийском конкурсе

Пензячка Алена Жукова стала абсолютным победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

По итогам всех конкурсных заданий Алена Жукова стала первой в номинации «Художественная» и абсолютным победителем конкурса 2018 года. Ей вручили главную награду - золотой ключ, сообщает пресс-центр регионального правительства.

За звание лучшего боролись 60 педагогов из 37 субъектов Российской Федерации в шести номинациях: «Художественной», «Технической», «Естественнонаучной», «Физкультурно-спортивной», «Туристско-краеведческой» и «Социально-педагогической».

Пензенские педагоги не в первый раз стали победителями конкурса. Так, в 2005 году главную награду завоевала педагог-организатор Дома детского творчества Заречного Оксана Сенькина, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 75
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ