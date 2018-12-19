Пензячка победила на педагогическом всероссийском конкурсе

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19 декабря 2018, 10:01Общество
Пензячка Алена Жукова стала абсолютным победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
По итогам всех конкурсных заданий Алена Жукова стала первой в номинации «Художественная» и абсолютным победителем конкурса 2018 года. Ей вручили главную награду - золотой ключ, сообщает пресс-центр регионального правительства.
За звание лучшего боролись 60 педагогов из 37 субъектов Российской Федерации в шести номинациях: «Художественной», «Технической», «Естественнонаучной», «Физкультурно-спортивной», «Туристско-краеведческой» и «Социально-педагогической».
Пензенские педагоги не в первый раз стали победителями конкурса. Так, в 2005 году главную награду завоевала педагог-организатор Дома детского творчества Заречного Оксана Сенькина, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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