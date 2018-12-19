Пензячка победила на педагогическом всероссийском конкурсе

По итогам всех конкурсных заданий Алена Жукова стала первой в номинации «Художественная» и абсолютным победителем конкурса 2018 года. Ей вручили главную награду - золотой ключ, сообщает пресс-центр регионального правительства.

За звание лучшего боролись 60 педагогов из 37 субъектов Российской Федерации в шести номинациях: «Художественной», «Технической», «Естественнонаучной», «Физкультурно-спортивной», «Туристско-краеведческой» и «Социально-педагогической».

Пензенские педагоги не в первый раз стали победителями конкурса. Так, в 2005 году главную награду завоевала педагог-организатор Дома детского творчества Заречного Оксана Сенькина, пишет ИА «Пенза-Пресс».