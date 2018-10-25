Пензячка перевела мошеннице деньги с карты мужа

В Пензе жертвой телефонного мошенничества стала молодая мама. Она разместила в интернете объявление о продаже детского столика. К вечеру того же дня на него откликнулась незнакомка.

Неизвестная объяснила, что сама не сможет забрать столик, за ним приедет курьер, а деньги она может перевести на карту. Но при этом звонившая попросила женщину дойти до ближайшего отделения банка, снять со счета наличные и переслать их через банкомат на номер телефона, который ей продиктуют.

«Она мне сказала, чтобы я сняла еще четыре тысячи, так как там из-за комиссии не хватает средств, получится, что она мне меньше перешлет потом. Я ответила, что ничего страшного, но она так быстро и громко говорила, что ввела меня в заблуждение. Когда я предположила и сказала ей, что она меня обманывает, женщина стала отнекиваться», - рассказала потерпевшая.

Снять с потерпевшей телефонные чары помог подошедший супруг, он решил сам поговорить с псевдопокупательницей. Но в ответ на требования вернуть все переведенные только что деньги, она бросила трубку.

«В данный момент проводится комплекс следственных и оперативно-технических мероприятий, направленных на установление личности злоумышленницы», - прокомментировала дознаватель ОП №3 УМВД России по Пензе Ирина Бондарева.

Всего потерпевшая перевела на указанный злоумышленницей телефонный номер 11500 рублей. Расследование уголовного дела продолжается.