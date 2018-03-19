Пензячка отсудила у виновника смертельного ДТП более 140 тыс руб

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19 марта 2018, 14:06Общество
В Пензе вынесли решение по делу о возмещении материальных расходов и морального вреда от ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девочка.
Как сообщает пресс-служба Пензенского районного суда, 12 ноября 2016 года на втором километре дороги «Ахуны – Золотаревка» пьяный водитель вез девочку. Мужчина не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в рекламную конструкцию.
От полученных травм ребенок скончался в больнице.
Вина мужчины в аварии была доказана, его осудили. Мать девочки, посчитав, что он должен взять на себя все расходы, связанные с погребением, обратилась к в суд с требованием о возмещении затрат и морального вреда.
Женщина просила взыскать с виновника ДТП 540 тысяч рублей, потраченные на изготовление и установку мемориального надгробия, 7000 - на установку на могиле дочери стола и лавки, а также материальный ущерб в 170 440 рублей, процессуальные издержки - 40 тысяч рублей, оплату услуг представителя - 15 000 рублей и расходы на оформление доверенности - 2 020 рублей.
Суд частично удовлетворил требования женщины и постановил взыскать с мужчины 129 073 рубля в качестве возмещения материального ущерба и 15 тысяч за судебные расходы.
Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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