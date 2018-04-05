Пензячка отсудила у турагенства почти 100 тыс руб за испорченный отдых

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05 апреля 2018, 17:59Общество
Жительница Пензы отсудила у и туроператора компенсацию за испорченный отдых.
Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, в декабре 2016 года пензячка купила путевку во Францию, которая стоила 1774 евро. По ее просьбе турагентство забронировало четыре авиабилета. Когда женщина со своей семьей поехала в аэропорт, то на регистрации узнала, что ее сын не может лететь из-за того, что срок действия его загранпаспорта противоречит регламенту Евросоюза. В результате туристам пришлось отказаться от поездки и вернуться домой.
Женщина подала на турагентство и туроператора в суд, потому что они должны были заранее проверить все документы и запретить поездку, обнаружив неполадки. Она просила взыскать с них 101 693 рубля убытков.
Ответчики не согласились с требованиями. Суд признал, что женщина вправе требовать возмещение 95 273 рублей.
В результате суд постановил взыскать с туристического агентства 8384 рубля на возмещение убытков и штраф - 4192 рубля, а с туристического оператора - 86 888 рублей убытков, 3000 на компенсацию морального вреда и штраф - 44 944 рублей.
Кроме того, в бюджет Пензы с ответчиков взыскали госпошлину - 400 и 3107 рублей. Решение вступило в законную силу., пишет ИА «Пенза-Пресс».
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