Пензячка отсудила у роддома полмиллиона рублей за гибель ребенка

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24 октября 2019, 13:21Происшествия
35-летняя жительница Пензы отсудила у родильного дома компенсацию морального вреда за то, что в результате кесарева сечения у нее погиб ребенок.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, женщина поступила в роддом в 2018 году на 37-й неделе беременности. Через несколько дней медики экстренно сделали ей кесарево сечение. Ребенок появился на свет без признаков жизни.
Региональный минздрав провел проверку, в результате которой выяснилось, что врач акушер-гинеколог нарушил нормы и правила при оказании медпомощи.
«В соответствии с заключением проведенной по делу судебно-медицинской экспертизы выявлены дефекты оказанных медицинских услуг, которые не состоят в прямой причинно–следственной связи с наступлением неблагоприятного исхода беременности», - добавили в ведомстве.
Женщина подала на больницу в суд. С роддома взыскали компенсацию морального вреда – 70 тысяч рублей и штраф за отказ медучреждения добровольно отдать пензячке деньги - 35 тысяч рублей. Истица не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу.
В результате сумму увеличили. Теперь женщине должны заплатить компенсацию - 350 тысяч рублей и штраф – 175 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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