Пензячка отсудила у магазина деньги за то, что упала

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 ноября 2018, 17:37Происшествия
Владелец магазина оплатил жительнице Пензы моральный ущерб за то, что она упала в одном из торговых залов.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, 57-летняя женщина в октябре 2017 года в одном из магазинов города поскользнулась на винограде, который был рассыпан на полу, и упала.
В больнице пензячке диагностировали несколько травм и назначили лечение, но, вплоть до декабря, боль не утихала.
Женщина написала обращение к руководству магазина в жалобной книге и потребовала возмещения ущерба. Но администрация торговой точки не приняла никаких мер. Тогда она обратилась в суд. Пензячка просила компенсировать ей моральный вред – 25 тысяч рублей.
«Представитель организации вину не признавал и пытался обжаловать приговор», - добавили в пресс-службе.
В результате было решено частично удовлетворить иск. Так, с владельца магазина взыскали 12 тысяч рублей морального ущерба, а также траты на госпошлину и судебные расходы. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
14 ноября 2018, 19:54Пензячка перевела мошеннику 108 тысяч рублей
14 ноября 2018, 19:52Пензенец вытащил из незапертого автомобиля кошелек
14 ноября 2018, 19:49Пензенцев приглашают на премьеру спектакля «Хорошая»
14 ноября 2018, 19:47Пензенские школьники приняли участие в конкурсе робототехники
14 ноября 2018, 19:44В Кузнецке школу №6 оснастили модульной газовой котельной
14 ноября 2018, 19:42В Пензе открыли мемориальную доску Василию Ключевскому
14 ноября 2018, 19:37В Пензе состоится концерт, посвященный ветеранам ФСИН
14 ноября 2018, 19:33Пензенцы активно голосуют за имя для аэропорта