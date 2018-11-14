Пензячка отсудила у магазина деньги за то, что упала

Владелец магазина оплатил жительнице Пензы моральный ущерб за то, что она упала в одном из торговых залов.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, 57-летняя женщина в октябре 2017 года в одном из магазинов города поскользнулась на винограде, который был рассыпан на полу, и упала.

В больнице пензячке диагностировали несколько травм и назначили лечение, но, вплоть до декабря, боль не утихала.

Женщина написала обращение к руководству магазина в жалобной книге и потребовала возмещения ущерба. Но администрация торговой точки не приняла никаких мер. Тогда она обратилась в суд. Пензячка просила компенсировать ей моральный вред – 25 тысяч рублей.

«Представитель организации вину не признавал и пытался обжаловать приговор», - добавили в пресс-службе.

В результате было решено частично удовлетворить иск. Так, с владельца магазина взыскали 12 тысяч рублей морального ущерба, а также траты на госпошлину и судебные расходы. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».