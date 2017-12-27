27 декабря 2017, 11:38Общество Пензячка отсудила у магазина 367 тысяч рублей Пензячка отсудила у магазина 367 тысяч рублей за поврежденный телевизор с диагональю 165 сантиметров.

По данным пресс-службы Октябрьского районного суда, телевизор за 120 891 рублей женщина купила еще в марте. Его сняли с витрины и упаковали при пензячке. Подключив технику дома, она не смогла насладиться качественным изображением — по всему экрану шли вертикальные полосы, о чем покупательница и сообщила в торговую точку. Экспертиза подтвердила, что матрица испорчена.

Заменить телевизор магазин отказался, тогда женщина обратилась в суд.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, внешне телевизор не имел повреждений, но поскольку был неаккуратно упакован и комплектующие болтались по коробке, товар мог получить повреждения при транспортировке.

Представитель магазина заявил, что женщине в момент покупки демонстрировали работу телевизора, и у нее не было претензий.

Суд встал на сторону покупательницы. С ответчика взыскали стоимость телевизора, дополнительной гарантии 2500 рублей, неустойку - 119 682 рубля, компенсацию морального вреда — 2 000 рублей и штраф - 122 536 рублей. Общая сумма - 367 609 рублей.

Представитель магазина подал апелляционную жалобу, однако суд ее не удовлетворил, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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