Пензячка отсудила у экс-мужа почти полмиллиона рублей

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03 апреля 2019, 13:36Общество
51-летний житель Пензы развелся с женой и обязан был выплатить ей 460 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ФССП, эта сумма причиталась женщине в результате раздела совместно нажитого с экс-супругом имущества. Но мужчина не спешил расплачиваться с бывшей женой.
В дело пришлось вмешаться приставу. Он встретился с пензенцем и объяснил, чем ему грозит решение суда. Беседа подействовала на мужчину и он расплатился с экс-возлюбленной еще до начисления штрафа, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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