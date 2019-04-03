03 апреля 2019, 13:36Общество

Пензячка отсудила у экс-мужа почти полмиллиона рублей

51-летний житель Пензы развелся с женой и обязан был выплатить ей 460 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ФССП, эта сумма причиталась женщине в результате раздела совместно нажитого с экс-супругом имущества. Но мужчина не спешил расплачиваться с бывшей женой.

В дело пришлось вмешаться приставу. Он встретился с пензенцем и объяснил, чем ему грозит решение суда. Беседа подействовала на мужчину и он расплатился с экс-возлюбленной еще до начисления штрафа, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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