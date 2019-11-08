Пензячка отсудила миллион у организации за смерть пьяного мужа на работе

На одном из пензенских предприятий рабочий разбился, упав с высоты. В фонде соцстраха случай признали не страховым. Супруга погибшего обратилась в суд.

Женщина попросила взыскать единовременную страховую выплату – один миллион рублей, а также ежемесячно - 18671,78 рублей. Уже в ходе рассмотрения дела она указала в исковые требования установления факта того, что находилась на иждивении у мужа.

Представитель ответчика не согласилась с заявленным, пояснив, что несчастный случай произошел, когда мужчина не выполнял трудовые обязанности и шел домой. Он был сильно пьян, спускался по лестнице и упал.

«Таким образом, он нарушил условия трудового договора, а, следовательно, несчастный случай, произошедший с ним, нельзя квалифицировать как страховой», - пояснила представитель.

Однако, поскольку несчастный случай с мужчиной произошел на рабочем месте в рабочее время, то смерть не может квалифицироваться как несвязанная с производством. Исковые требования пензячки удовлетворили частично, решение страховой организации – недействительным, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В пользу женщины взыскали один миллион рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, пишет ИА «Пенза-Пресс».