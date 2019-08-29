Пензячка отсудила деньги за травму сына на площади Ленина

Суд постановил взыскать с администрации Пензы компенсацию морального вреда за травму, которую школьник получил в центре города.

Установлено, что мальчик гулял на площади Ленина, на него упала каменная плита, служившая ограждением вокруг сквера у памятника. В результате у ребенка сломались три пальца на ноге.

Суд пришел к выводу, что вред здоровью причинен по вине горадминистрации, которая как собственник ограждения не приняла мер к его надлежащему содержанию, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

По решению суда, за травму сына пензячка получила 30 тысяч рублей в качестве компенсации, пишет ИА «Пенза-Пресс».