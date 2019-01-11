Пензячка отсудила деньги за рухнувший на нее забор

Пензячка получила травмы и запросила за это с организации 120 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

На улице Мира напротив дома №40 ООО «ПрестижСтрой» при проведении ремонта установила металлический забор. 5 июля мимо проходила женщина, и конструкция упала на нее. Пензячка получила травмы, которые медики расценили как вред здоровью средней тяжести, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

Установлено, что женщина пострадала по вине организации, та как ее сотрудники не приняли должных мер по обеспечению безопасности при проведении работ. По решению суда, жительнице Пензы должны возместить 80 тысяч рублей. Стороны еще могут обжаловать это, пишет ИА «Пенза-Пресс».