Пензячка отсудила более 100 тысяч за неиспользованный отпуск

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08 августа 2019, 15:34Общество
Жительница Пензы обратилась в суд, чтобы вернуть компенсацию, положенную ей за неиспользованный отпуск. За несколько лет работы у нее накопилась внушительная сумма.
Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Пензы, женщина работала главным бухгалтером с 2011 по 2019 годы, а затем уволилась по собственному желанию. Пензячка брала оплачиваемый отпуск - 112 дней из положенных 228. На момент увольнения у нее осталось 116 дней неиспользованного отпуска, но при увольнении ей выплатили компенсацию только за 49 из них - 81 370 рублей, вместо положенных 112 357.
Суд взыскал с предприятия положенную компенсацию и госпошлину 3447 рублей. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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