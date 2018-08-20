20 августа 2018, 13:04Спорт

Пензячка отличилась в матче по мини-футболу на Чемпионате мира

Студенческая женская сборная России по мини-футболу, в составе которой были пензячки, одержали победу над командой Польши в своем дебютном матче на Чемпионате мира в Алматы.

Решающий гол забила игрок пензенской команды «Лагуна-УОР» Александра Чернова. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу россиянок.

Следующую игру (0+) студенческая женская сборная России проведет 21 августа против команды Израиля, сообщает пресс-служба ассоциации мини-футбола страны.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
просмотров 96
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%80%D0%B0%D1%88-web-3471307/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ