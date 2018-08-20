Пензячка отличилась в матче по мини-футболу на Чемпионате мира

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20 августа 2018, 13:04Спорт
Студенческая женская сборная России по мини-футболу, в составе которой были пензячки, одержали победу над командой Польши в своем дебютном матче на Чемпионате мира в Алматы.
Решающий гол забила игрок пензенской команды «Лагуна-УОР» Александра Чернова. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу россиянок.
Следующую игру (0+) студенческая женская сборная России проведет 21 августа против команды Израиля, сообщает пресс-служба ассоциации мини-футбола страны.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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