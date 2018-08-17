Пензячка отдала за отдых в фейковом пансионате Абхазии 81 тыс руб

Пензячка указала в заявлении, что оформила путевку на отдых в Абхазии на сайте в интернете. Через какое то время на ее электронную почту пришло письмо с договором на оплату услуг пансионата, где она собиралась жить. Женщина перевела на указанный в документе расчетный счет 81 000 рублей.

Через три дня пензячка выяснила, что пансионата с таким названием в Абхазии нет. Телефон, который был указан на сайте, не отвечает, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

По факту мошенничества проводится проверка.

Напомним, в ходе брифинга в информагентстве «Пенза-Пресс» полицейские предупреждали об участившихся случаях обмана пензенцев при покупке путевки на отдых именно в Абхазию. Ранее мы писали о том, как еще одна горожанка приехала в Страну Души, на месте оказалось, что пансионат, куда она приобрела путевку, закрыт.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».