Пензячка Ольга Атюкова стала заместителем полпреда президента в СЗФО

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04 октября 2018, 15:31Общество
Бывший председатель правительства Пензенской области Ольга Атюкова получила новое назначение. Она займет пост заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.
Как пишет ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на «Коммерсант», Ольга Атюкова будет курировать вопросы координации контрольной деятельности, экономической и социальной политики, организации работы представительства аппарата полпреда в Москве.
Ольга Атюкова – уроженка Пензы. В разные года она возглавляла региональное министерство финансов, была председателем областного правительства. С 2011-го работала заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе.
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