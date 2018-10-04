Пензячка Ольга Атюкова стала заместителем полпреда президента в СЗФО

Бывший председатель правительства Пензенской области Ольга Атюкова получила новое назначение. Она займет пост заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Как пишет ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на «Коммерсант», Ольга Атюкова будет курировать вопросы координации контрольной деятельности, экономической и социальной политики, организации работы представительства аппарата полпреда в Москве.

Ольга Атюкова – уроженка Пензы. В разные года она возглавляла региональное министерство финансов, была председателем областного правительства. С 2011-го работала заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе.