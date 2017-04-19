19 апреля 2017, 15:01Происшествия

Пензячка оказалась под колесами иномарки на пр. Строителей

В Пензе 47-летнюю женщину увезли в больницу после ДТП.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, ее на проспекте Строителей возле дома №67 сбила 32-летняя женщина за рулем «Шевроле».

Пострадавшую с травмами госпитализировали. Причины ДТП устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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