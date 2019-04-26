Пензячка ограбила 80-летнюю женщину на сотни тысяч рублей

В Пензе девушка, представившись соцработником, ограбила 80-летнюю пенсионерку почти на 400 тысяч рублей. Происшествие случилось в одном из многоквартирных домов на проспекте Строителей.

Злоумышленница предложила потерпевшей поменять старые купюры на новые. Девушка соврала пенсионерке о том, что купюры старого образца скоро будут недействительны.

«У женщины девушка вызвала подозрение, она попросила предъявить документы, удостоверяющие личность. Та ответила, что документы занесет ее коллега, после чего пенсионерка немного успокоилась, девушка прошла в комнату и из тумбочки похитила 370 тысяч рублей, после чего покинула место происшествия», - сообщил старший следователь отдела полиции № 3 следственного управления УМВД России по г.Пензе Роман Казенов.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемая призналась в преступлении и полностью возместила ущерб.