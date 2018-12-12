Пензячка объяснила миллионную задолженность боязнью путешествий

Известно, что гражданка Италии в августе 2016 года через таможню в Адлере перевезла автомобиль Kia Sorento, зарегистрированный за рубежом. Максимально возможный срок, когда машина могла находиться на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), - один год, однако женщина нарушила это условие. Несколько раз на ее итальянский адрес приходили запросы о местонахождении авто, но ответа на них не было, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

В ходе розыска выяснилось, что женщина получила регистрацию в Пензе, информация об автомобиле в таможенном органе отсутствовала. Накопилась задолженность по оплате пошлин, налогов и пени - 980 897 руб.

В результате суд принял решение взыскать эти деньги в пользу сочинской таможни. Кроме того, женщина должна будет заплатить штраф 13 008 рублей, который пойдет в доход Пензы. Гражданка не согласилась с этим и подала жалобу. Обосновала она это тем, что не может выехать из России из-за болезни, якобы у нее – страх перед путешествиями.

Но суд свое решение не изменил, и оно вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».