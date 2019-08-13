Пензячка обвиняется в убийстве знакомого за невозвращенный долг

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13 августа 2019, 10:01Криминал
В Пензе 36-летняя женщина обвиняется в убийстве 48-летнего приятеля за то, что он занял у нее деньги и не вернул.
По данным следствия, вечером 7 августа женщина пришла к знакомому в состоянии алкогольного опьянения. Из-за того, что он не вернул ей денежный долг, она взяла нож и ударила лежащего мужчину в грудь, от чего он скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе областного следкома.
После совершения преступления женщина ушла домой, а на следующий день рассказала о случившемся своему сожителю и обратилась в полицию.
Жительница Пензы задержана, ей предъявлено обвинение в совершении убийства. По решению суда она заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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