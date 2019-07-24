Пензячка вместо денег вручила пожилой соседке «билеты банка приколов»

В Пензе пенсионерку обманула ее же соседка. Она попросила одолжить ей деньги на лекарства для больной родственницы, но в ее планы не входило возвращать долг. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции.

1500 рублей - на лекарства для бабушки. Именно столько спросила женщина у своей 81-летней знакомой из соседнего дома. Она пообещала вернуть долг этим же вечером, но не сдержала обещание. На следующий день женщина снова обратилась к соседке за помощью: ей не хватило полученной суммы.

«Она говорит: «Баб Маш, мне не хватит денег съездить в деревню, дайте еще, пожалуйста»», - сказала потерпевшая.

Пенсионерка отдала ей еще 600 рублей. В скором времени женщина пришла возвращать деньги. Отдав долг, она попросила разменять три купюры по тысяче рублей. Пояснив, что банкомат по каким-то причинам их не принимает. То, что эти деньги - ненастоящие, заметил сын потерпевшей.

«Как выяснилось позже, все купюры оказались «билетами банка приколов». По подозрению в совершении мошеннических действий полицейские установили 31-летнюю местную жительницу», - рассказала дознаватель отделения дознания отдела полиции №4 УМВД России по Пензе Ольга Буйвидис.

Соседка призналась и раскаялась в содеянном. Деньги, полученные нечестным образом, она потратила на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до двух лет.