Пензячка облапошила знакомую на полмиллиона рублей

Как сообщили в Пензенском районном суде, женщина попросила у знакомой 555 тысяч рублей якобы на покупку квартиры. Деньги она потратила на личные цели и не вернула их хозяйке.

Пензячка признала свою вину и частично возместила ущерб. В результате ей назначили испытательный срок, в течение которого она должна доказать, что исправилась. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».