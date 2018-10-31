31 октября 2018, 11:02Криминал

Пензячка облапошила знакомую на полмиллиона рублей

Жительницу Пензенского района осудили за хищение имущества в крупном размере.

Как сообщили в Пензенском районном суде, женщина попросила у знакомой 555 тысяч рублей якобы на покупку квартиры. Деньги она потратила на личные цели и не вернула их хозяйке.

Пензячка признала свою вину и частично возместила ущерб. В результате ей назначили испытательный срок, в течение которого она должна доказать, что исправилась. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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