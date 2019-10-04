Пензячка нелегально прописала у себя иностранку – прокуратура

В Пензе возбудили уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы. Ее подозревают в фиктивной регистрации иностранки.

В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что пензячка прописала жительницу Узбекистана. Оказалось, что иностранка не жила по этому адресу и даже не знала, где находится дом.

За это пензячке может грозить штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо до трех лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».