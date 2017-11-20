20 ноября 2017, 16:31Общество Пензячка недовольна работой маршрутки №71 Жительница Пензы возмущена интервалом движения маршрутного такси №71.

Об этом она написала в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс».

«Накипело. Почему, особенно по субботам, невозможно дождаться маршрут №71? Дочка учится на улице Аустрина, живем в Арбеково, 71 маршрут - единственный транспорт, который туда ходит, но приходится ждать его по часу. Однажды водитель сказал: «А зачем мы будем катать воздух? Ведь никого нет». А откуда возьмутся пассажиры, если нет транспорта?

Сегодня пришлось идти на другую остановку и ехать с пересадками, но ведь это очень накладно», - пожаловалась жительница Пензы.

Информагентство направило по данному факту официальный запрос, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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