Пензячка не устояла перед распахнутой кассой в салоне сотовой связи

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08 ноября 2018, 17:59Криминал
В Пензе осудили женщину, которая украла деньги из торговой точки.
Установлено, что женщина зашла в салон сотовой связи. Когда она подошла к кассовому аппарату, увидела, что он открыт, и там лежат деньги. Пензячка просунула руку, взяла 8000 рублей и поспешила уйти.
При вынесении приговора суд учел, что женщина воспитывает маленького ребенка, а также состояние здоровья ее и родственников. Кроме того, представитель потерпевшей стороны не настаивал на жестком приговоре. Были и отягчающие обстоятельства: выяснилось, что пензячка уже совершала подобное преступление, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.
В результате ей назначили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще можно обжаловать, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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