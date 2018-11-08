Пензячка не устояла перед распахнутой кассой в салоне сотовой связи

Установлено, что женщина зашла в салон сотовой связи. Когда она подошла к кассовому аппарату, увидела, что он открыт, и там лежат деньги. Пензячка просунула руку, взяла 8000 рублей и поспешила уйти.

При вынесении приговора суд учел, что женщина воспитывает маленького ребенка, а также состояние здоровья ее и родственников. Кроме того, представитель потерпевшей стороны не настаивал на жестком приговоре. Были и отягчающие обстоятельства: выяснилось, что пензячка уже совершала подобное преступление, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

В результате ей назначили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще можно обжаловать, пишет ИА «Пенза-Пресс».