Пензячка не смогла получить деньги за смерть мужа в ДТП

В Городищенском районе Пензенской области женщина через суд потребовала от собственника авто компенсацию морального вреда после ДТП, в котором погиб ее муж.

Установлено, что в марте на трассе М-5 «Урал» «ВАЗ-21075» под управлением жителя Пензенской области столкнулся с фурой Renault Magnum из другого города. В результате водитель и пассажир легковушки погибли на месте ДТП.

Согласно заключению экспертов, авария произошла по вине водителя «ВАЗа», который являлся мужем истицы. Поэтому женщина не может просить второго участника ДТП о компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Женщина не согласилась с таким решением и подала апелляцию, однако ее оставили без удовлетворения, пишет ИА «Пенза-Пресс».