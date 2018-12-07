Пензячка не смогла получить деньги за смерть мужа в ДТП

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07 декабря 2018, 10:32Общество
В Городищенском районе Пензенской области женщина через суд потребовала от собственника авто компенсацию морального вреда после ДТП, в котором погиб ее муж.
Установлено, что в марте на трассе М-5 «Урал» «ВАЗ-21075» под управлением жителя Пензенской области столкнулся с фурой Renault Magnum из другого города. В результате водитель и пассажир легковушки погибли на месте ДТП.
Согласно заключению экспертов, авария произошла по вине водителя «ВАЗа», который являлся мужем истицы. Поэтому женщина не может просить второго участника ДТП о компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Женщина не согласилась с таким решением и подала апелляцию, однако ее оставили без удовлетворения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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