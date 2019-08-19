Пензячка не смогла отсудить у работодателя бонусную часть зарплаты

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19 августа 2019, 16:38Общество
Жительница Пензы после увольнения не согласилась с выданным ей денежным расчетом. Чтобы получить полагающиеся, по ее мнению, деньги, женщина пошла в суд.
В иске она указала, что работала в организации торговым представителем с декабря 2017 года по сентябрь 2018-го. После увольнения приехала в офис за расчетом, но деньги ей не отдали.
«По трудовому договору оклад составлял 12 000 руб.. Между тем, каждый месяц ей выплачивали бонусы, которые рассчитывались из процента выполнения плана продаж, в том числе расходы на бензин – 8190 руб. и мобильную связь – 800 руб.», - сообщил в пресс-службе Первомайского районного суда.
Данные выплаты не значились в трудовом договоре. Когда пензячка получала бонусную зарплату, ведомости не заполнялись, она лишь расписывалась на листе бумаги.
При увольнении работодатель выплатил зарплату - 17 095,04 руб. и компенсацию за неиспользованный отпуск – 7649,04 руб. Женщина просила взыскать еще бонусную часть - 26710 руб., а также компенсации за задержку оплаты труда, морального вреда и судебные расходы.
Однако суд пришел к выводу, что доводы женщины не соответствуют условиям в трудовом договоре. В удовлетворении иска отказали., пишет ИА «Пенза-Пресс».
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