Пензячка не смогла отсудить у работодателя бонусную часть зарплаты

Жительница Пензы после увольнения не согласилась с выданным ей денежным расчетом. Чтобы получить полагающиеся, по ее мнению, деньги, женщина пошла в суд.

В иске она указала, что работала в организации торговым представителем с декабря 2017 года по сентябрь 2018-го. После увольнения приехала в офис за расчетом, но деньги ей не отдали.

«По трудовому договору оклад составлял 12 000 руб.. Между тем, каждый месяц ей выплачивали бонусы, которые рассчитывались из процента выполнения плана продаж, в том числе расходы на бензин – 8190 руб. и мобильную связь – 800 руб.», - сообщил в пресс-службе Первомайского районного суда.

Данные выплаты не значились в трудовом договоре. Когда пензячка получала бонусную зарплату, ведомости не заполнялись, она лишь расписывалась на листе бумаги.

При увольнении работодатель выплатил зарплату - 17 095,04 руб. и компенсацию за неиспользованный отпуск – 7649,04 руб. Женщина просила взыскать еще бонусную часть - 26710 руб., а также компенсации за задержку оплаты труда, морального вреда и судебные расходы.

Однако суд пришел к выводу, что доводы женщины не соответствуют условиям в трудовом договоре. В удовлетворении иска отказали., пишет ИА «Пенза-Пресс».