Пензячка не могла войти в подъезд из-за припаркованных авто

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15 июля 2019, 17:08Общество
Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала о припаркованных машинах рядом с подъездом.
«Около второго подъезда дома №10 по улице Экспериментальной водители паркуют машины прямо под окнами. Кроме того, расстояние от входной двери в подъезд до бампера авто – 30 сантиметров», - написала женщина.
Пензячка добавила, что она не может открыть окна, потому что в квартиру сразу проникает запах выхлопных газов, а звук работающего двигателя мешает спать.
«Сегодня шла домой, и машина стояла еще ближе. Я не могла открыть дверь в подъезд, боялась повредить авто. Пришлось ждать, пока машина отъедет. Сил больше нет это терпеть», - подытожила женщина.
Для того, чтобы разобраться в этой ситуации, информационное агентство «Пенза-Пресс» направит официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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