03 мая 2017, 11:28Криминал Пензячка «наварилась» на ювелирном ломе на 450 тыс. руб В Пензе товароведа одной из ювелирных организаций осудили за присвоение.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 34-летняя женщина с сентября по октябрь 2016 года присвоила лом ювелирных изделий на сумму более 450 тыс. рублей.

Чтобы скрыть свои преступные планы, на часть похищенного злоумышленница составила фиктивные накладные на отпуск товаров на сторону. Последнюю партию украденного (31 кольцо) у женщины изъяли.

В результате суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года с наложением ограничения в виде запрета менять место жительства. Также женщину обязали выплатить организации материальный ущерб в размере 167 445 рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

просмотров 70