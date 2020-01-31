Пензячка нашла в колбасе куски стекла

31 января 2020, 17:39Общество
Жительница Пензы решила полакомиться конской колбасой. Но, когда отрезала кусок, пришла в ужас.
Фотографии продукта женщина опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте». Она рассказала, что купила колбасу в магазине на улице Карпинского. Стекло она обнаружила только дома.
«Будьте осторожнее», - добавила автор поста.
Пользователи в комментариях отметили, что женщина молодец, что вовремя рассмотрела содержимое колбасы, а то последствия такого ужина могли быть плачевными. Также пензенцы посоветовали автору поста обратиться в Роспотребнадзор, чтобы в этой ситуации разобрались специалисты, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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