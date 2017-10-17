17 октября 2017, 11:02Общество Пензячка нашла неожиданный «бонус» в пачке кукурузных палочек Пензенцы обсуждают в Сети необычный «бонус», попавшийся одной из жительниц города в упаковке сладких кукурузных палочек.

Неожиданной находкой поделилась пользователь Надежда с подписчиками группы «Пенза live» соцсети «ВКонтакте», пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Вкусные палочки с мясом», - подписала она фотографии.

На снимке видно, как рядом с палочками в упаковке лежит оса.

«Подарок, а они еще что-то против имеют», - пошутил Алексей.

«А может, вы сами туда подкинули насекомое?» - засомневалась подписчица Наталья.

Общество

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Источник фотографии: Скриншот: https://vk.com/penza_live

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