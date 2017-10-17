Пензячка нашла неожиданный «бонус» в пачке кукурузных палочек

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 октября 2017, 11:02Общество
Пензенцы обсуждают в Сети необычный «бонус», попавшийся одной из жительниц города в упаковке сладких кукурузных палочек.
Неожиданной находкой поделилась пользователь Надежда с подписчиками группы «Пенза live» соцсети «ВКонтакте», пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Вкусные палочки с мясом», - подписала она фотографии.
На снимке видно, как рядом с палочками в упаковке лежит оса.
«Подарок, а они еще что-то против имеют», - пошутил Алексей.
«А может, вы сами туда подкинули насекомое?» - засомневалась подписчица Наталья.
17 октября 2017, 17:06Остановка «Путепровод» находится в аварийном состоянии - пензенец
17 октября 2017, 16:34В Пензенской области на трассе «Шкода» влетела в препятствие
17 октября 2017, 16:03Пензенская область – лидер в ПФО по урожайности сахарной свеклы
17 октября 2017, 15:32Пешеходы, сбитые в селе Чаадаевка, погибли
17 октября 2017, 15:05Пензенцам оплачивать штрафы и госпошлины станет проще
17 октября 2017, 14:35В Пензе пройдет концерт памяти барда Игоря Мирвинского
17 октября 2017, 14:03В Пензе люди с инвалидностью посоревнуются в профмастерстве
17 октября 2017, 13:33Сердобчанин заступился за женщин и получил смертельное ранение