Пензячка может заплатить 200 тысяч рублей за пьяную езду без прав

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13 июля 2017, 14:31Общество
Ночью в Пензе на улице Терновского сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находилась 26-летняя пензячка.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, девушка была пьяна. Стоит отметить, что ранее ее лишили водительских прав за аналогичное нарушение.
Уголовное дело возбудили по факту нарушения Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
Теперь горожанка может лишиться свободы на срок до двух лет или заплатить штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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