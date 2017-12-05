05 декабря 2017, 19:24Криминал Пензячка лишилась в баре мобильного телефона и денег Жительница Пензы, отдыхая в одном из ночных баров, лишилась мобильного телефона и денег. В отделе полиции она рассказала, что на время отошла от столика, а когда вернулась, обнаружила пропажу.

Злоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения. Выждав удобный момент, он вынес женскую сумку из заведения. А забрав ценности, мужчина вернул ее на место и продолжил отдыхать. Как позже выяснилось, пензенец уже был неоднократно судим за аналогичные преступления. В содеянном он признался и сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«Подозреваемый подробно описал обстоятельства совершенного им преступления, указал местонахождение похищенного имущества, которое было изъято и будет возвращено потерпевшей. По данному факту в отделе полиции №2 возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до двух лет», - сообщил старший дознаватель отдела дознания ОП №2 УМВД России по Пензе Владимир Клишин.

Криминал

просмотров 81

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: