Пензячка лишилась крупной суммы, пытаясь заработать на бирже

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09 сентября 2019, 16:38Криминал
69-летняя жительница Пензы польстилась на заработок на валютной бирже, но стала жертвой обмана.
По сведениям полицейских, с предложением подзаработать пенсионерке позвонила незнакомка. Чтобы принять участие в торгах на аукционах, требовалось создать профиль на сайте. Пензячка продиктовала собеседнице логин и пароль, а также сообщила сведения о своей банковской карте и SMS, которые потом пришли на телефон.
«После того, как женщина предоставила запрашиваемые сведения, она обнаружила, что с ее счета списаны 411 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают подозреваемых.
Пензенцам в очередной раз напомнили, что никому нельзя сообщать данные своей банковской карты и сообщать коды и пароли, которые поступают в SMS-сообщениях. В случае хищения денег со счета следует сразу же обратиться в полицию любым удобным способом – например, по телефону 02 или 102, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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