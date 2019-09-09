Пензячка лишилась крупной суммы, пытаясь заработать на бирже

По сведениям полицейских, с предложением подзаработать пенсионерке позвонила незнакомка. Чтобы принять участие в торгах на аукционах, требовалось создать профиль на сайте. Пензячка продиктовала собеседнице логин и пароль, а также сообщила сведения о своей банковской карте и SMS, которые потом пришли на телефон.

«После того, как женщина предоставила запрашиваемые сведения, она обнаружила, что с ее счета списаны 411 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают подозреваемых.

Пензенцам в очередной раз напомнили, что никому нельзя сообщать данные своей банковской карты и сообщать коды и пароли, которые поступают в SMS-сообщениях. В случае хищения денег со счета следует сразу же обратиться в полицию любым удобным способом – например, по телефону 02 или 102, пишет ИА «Пенза-Пресс».