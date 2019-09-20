Пензячка лишилась драгоценностей

У 29-летней жительницы Пензенской области украли драгоценности, об этом она сообщила в отделение полиции.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что несколько изделий из желтого металла – цепочка и кольцо с черным камнем – присвоил сожитель девушки. 29-летний мужчина признался в содеянном, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Проверка по факту кражи еще проводится, по ее итогам примут процессуальное решение.

«Если в отношении вас совершено преступление, сразу же сообщите об этом в полицию любым удобным способом, в том числе - по телефону 02», - добавили в пресс-службе.

Правоохранители просят запоминать приметы злоумышленников, во что они одеты, в какую сторону направляются. Если они передвигаются на автомобиле, необходимо указать его цвет, марку и регистрационный номер, пишет ИА «Пенза-Пресс».