Пензячка лишилась денег с карты из-за ошибки в номере телефона

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27 августа 2019, 12:04Криминал
В Пензе осудили 19-летнего юношу за кражу денег с банковского счета.
Согласно материалам дела, 25 марта молодая пензячка оформила в банке кредитную карту. При этом, называя свой номер телефона, она ошиблась на одну цифру.
Оказалось, что это номер 19-летнего пензенца, находящегося под следствием за незаконный оборот наркотиков. Парню пришло SMS-сообщение о том, что подключен мобильный банк с привязкой банковской карты. Через несколько дней он этим воспользовался и несколько раз перевел деньги знакомому, рассказали в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Затем знакомый, который не подозревал о преступных намерениях, передал перечисленные деньги пензенцу. А девушка обнаружила пропажу, зайдя в мобильный банк, и заблокировала карту.
В ходе судебного разбирательства молодой человек возместил причиненный ущерб. Ему назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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