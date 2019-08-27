Пензячка лишилась денег с карты из-за ошибки в номере телефона

В Пензе осудили 19-летнего юношу за кражу денег с банковского счета.

Согласно материалам дела, 25 марта молодая пензячка оформила в банке кредитную карту. При этом, называя свой номер телефона, она ошиблась на одну цифру.

Оказалось, что это номер 19-летнего пензенца, находящегося под следствием за незаконный оборот наркотиков. Парню пришло SMS-сообщение о том, что подключен мобильный банк с привязкой банковской карты. Через несколько дней он этим воспользовался и несколько раз перевел деньги знакомому, рассказали в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Затем знакомый, который не подозревал о преступных намерениях, передал перечисленные деньги пензенцу. А девушка обнаружила пропажу, зайдя в мобильный банк, и заблокировала карту.

В ходе судебного разбирательства молодой человек возместил причиненный ущерб. Ему назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».