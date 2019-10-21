Пензячка лишилась 150 тысяч после телефонного звонка

По данным пресс-службы регионального управления МВД, женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником известного банка. По его словам, якобы со счетом карты пензячки происходят подозрительные операции и нужно срочно предотвратить это. Он попросил продиктовать номер карты, код с обратной стороны и коды, которые поступят в SMS-сообщениях. В результате со счета исчезли 50 тысяч рублей.

Спустя некоторое время мужчина позвонил снова и сказал, что оставшиеся на карте деньги нужно перевести на резервный счет. Она перевела еще 100 тысяч рублей и только потом поняла, что ее обманули. По факту кражи возбудили уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«При общении с незнакомыми людьми, кем бы они ни представились, необходимо быть бдительным. Позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники», - напомнили полицейские.